Vakbonden boos op Bpost: “Koen Van Gerven jaagt werknemers op stang. Dat werkt demotiverend”

“Koen Van Gerven provoceert de werknemers met zijn uitspraken. Hij toont weinig respect voor het personeel”, hekelt de socialistische ACOD.

De uitspraken van Koen Van Gerven, ceo van Bpost, dat het postbedrijf op het einde zit van zijn postmodel en zich moet aanpassen, zetten kwaad bloed bij de socialistische ACOD.

De socialistische vakbond spreekt van een provocatie. “Hij jaagt de mensen op stang om dan straks met een masterplan te komen dat hij volgens mij vandaag nog niet heeft. Het leidt tot een klimaat van geruchten en onzekerheid bij de mensen. En het werkt demotiverend”, zegt Jean-Pierre Nyns, algemeen algemeen secretaris van de ACOD.

Nyns beschuldigt Van Gerven ervan te financieel bezig te zijn. “Hij praat voortdurend over zijn dividend van 1,31 euro per aandeel. Het geld voor de aandeelhouder is gegarandeerd. Maar je hoort hem niet zeggen dat ook de job van de mensen gegarandeerd is”, aldus een combattieve Nyns.

Bpost staat onder druk sinds het in maart verkondigde dat de daling van de brievenpost over de kritische drempel van zes procent is gegaan, waardoor in het model ingegrepen moet worden. Bpost wil nu de resterende postvolumes bundelen en pas om de twee tot drie dagen laten bezorgen door de postbodes. Daarnaast blijft het wel mogelijk om de post, indien gewenst, de volgende dag te blijven ontvangen.

Een kleine opsteker voor Van Gerven is dat Nyns niet a priori tegen de herziening is van het postmodel. “Je hoort me niet zeggen dat het niet mogelijk is om dit model in te voeren. De klant staat op de uitkijk om zijn pakje de volgende dag in ontvangst te nemen. De tijd dat hij uitkeek naar zijn post, is voorbij.”

Nyns hekelt wel de manier waarop Bpost het debat over de trage postzegel in de pers voert.