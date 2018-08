Korpschef ziet af van ‘actieve’ jacht op transmigranten want “99 procent van opgepakten toch terug vrijgelaten”

Kruibeke - De politie van het Oost-Vlaamse Kruibeke stopt met proactieve acties tegen migranten. Dat melden Het Laatste Nieuws en VRT. Volgens de korpschef zijn hun acties nutteloos want “99 procent van de opgepakte mensen werd door de Dienst Vreemdelingenzaken vrijgelaten”, aldus de korpschef. Bovendien kwam het basistakenpakket van de politie daar in het gedrang.

Al ruim een half jaar spoort de politie van Kruibeke actief naar transitmigranten. Gezien de gemeente Kruibeke dicht bij de E17 ligt, hielden ze zich er vaak schuil om dan ’s nachts via de snelwegparkings in vrachtwagens te kruipen. Veelal kwamen ze uit het Maximiliaanpark en namen ze het openbaar vervoer uit Brussel om door de Kruibeekse straten te slenteren.

Nu kondigt de korpschef aan dat deze acties opgeschort worden. “Wij moesten daar heel veel capaciteit insteken”, zegt korpschef Wim Pieteraerens aan VRT. “Dat is niet meer haalbaar want onze basispolitiezorg kwam in het gedrang. Wij konden niet altijd meer snel reageren op noodoproepen van de burgers.”

Ook is de korpschef van mening dat de acties weinig uithalen omdat “95 à 99 procent van de opgepakte mensen werd door de Dienst Vreemdelingenzaken vrijgelaten met een bevel om het grondgebied te verlaten”. Daags nadien liep de Kruibeekse politie hen opnieuw tegen het lijf. “Op lokaal vlak kunnen we dit zeker niet oplossen, het moet van een hoger niveau komen.”

Dit wil volgens de korpschef echter niet zeggen dat Kruibeke plots het Wilde Westen wordt. “We werken nog heel intensief en actiegericht samen met de federale politie en de naastliggende politiezone op de plaatsen waar de problematiek zich voordoet. Daarnaast is er ook nog de private beveiligingsfirma. Er is nog altijd toezicht, maar we werken niet meer proactief.”