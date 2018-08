Staatsveiligheid waarschuwt: “Aanslagen van extreemrechtse burgerwachten zijn niet uit te sluiten”

De Belgische Staatsveiligheid waarschuwt ervoor dat de aanslagen in Parijs en Brussel in de kaart spelen van extreemrechts. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) spreekt in de Supdresse-kranten over “een golf van activiteit” en zegt dat zelfs “aanslagen van extreemrechtse burgerwachten niet uit te sluiten zijn”.

Sinds de aanslagen in Parijs en Brussel merkt de Staatsveiligheid een opkomst van extreemrechtse activisten in ons land, zo antwoordde Geens op een parlementaire vraag. “Meerdere tientallen van die activisten zijn klaar om geweld te gebruiken en de wet te overtreden voor hun overtuigingen.”

Een nieuw fenomeen dat daaruit voortvloeit, zijn de extreemrechtse burgerwachten die in Belgische steden en gemeenten patrouilleren. Met als doel: de burger “beschermen” tegen vluchtelingen. Maar daar blijft het niet bij, aldus Geens. “De veiligheidsdiensten monitoren nu al boodschappen op sociale media, maar we zien ook meer racistische incidenten tegen asielcentra en moskeeën. Zelfs aanslagen vallen niet uit te sluiten.” De minister van Justitie verwijst daarmee onder meer naar een aanval op een Poolse dakloze in Brussel onlangs.

Nog volgens Geens worden zeker niet alleen grote steden als Antwerpen, Brussel en Gent getroffen, “maar zijn de activisten ook actief in landelijke gebieden in Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, Luik en Brussel”.