Derde dag van beraadslagingen in proces Paul Manafort

In het proces tegen de voormalige campagnedirecteur van Donald Trump, Paul Manafort, komt de jury woensdag samen voor de derde dag van beraadslagingen. Manafort wordt beschuldigd van 18 klachten van belastingontduiking en bankfraude, en riskeert een celstraf van tientallen jaren.

De jury slaagde er donderdag en vrijdag niet in om tot een vonnis te komen. De zes mannen en zes vrouwen van de jury worden maandag dan ook opnieuw in de rechtbank in Alexandria, Virginia, verwacht vanaf 9.30 uur (15.30 uur Belgische tijd).

De 69-jarige Manafort, die minder dan twee maanden de campagnedirecteur was van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump, wordt beschuldigd van het ontduiken van belastingen op miljoenen dollars die hij kreeg als raadgever voor een pro-Russische partij in Oekraïne. Toen zijn Oekraïense inkomstenbron was opgedroogd, loog hij bovendien om leningen van de bank te kunnen krijgen.

Manafort en zijn assistent Rick Gates werden vorig jaar aangeklaagd door speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en de banden tussen Rusland en de Trump-campagne. Gates verklaarde voor de rechtbank dat hij samen met Manafort misdaden had gepleegd, en onthulde ook dat zijn ex-baas rekeningen van postbusbedrijven gebruikte in Cyprus om geld te verduisteren. Met dat geld kocht Manafort onder meer dure kledij, wagens en huizen.

De advocaten van Manafort hebben steeds beweerd dat Gates de fraude heeft opgezet om zijn eigen misdaden te verbergen.