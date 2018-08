Leicester City houdt sterkhouder Wilfred Ndidi (ex-Genk) langer aan boord

Leicester City heeft zondagavond het contract van middenvelder Wilfred Ndidi opengebroken. De Nigeriaan, die in januari 2017 overkwam van Racing Genk, had nog een overeenkomst tot medio 2022, maar verlengde die met twee extra jaren.

De 21-jarige Ndidi ontpopte zich het voorbije anderhalf jaar meteen tot een onmisbare pion op het middenveld van de Foxes. Er kwam dan ook meteen interesse van andere teams, waardoor Leicester zich genoodzaakt zag zijn goudhaantje een nieuw (verbeterd) contract aan te bieden. Ndidi kwam tot dusver tot 63 officiële duels voor Leicester. Voor Racing Genk speelde hij voordien in twee jaar 83 wedstrijden. De middenvelder is ook twintigvoudig Nigeriaans international en maakte deel uit van de selectie van de Super Eagles die vorige maand op het WK in Rusland niet door de eerste ronde raakte. Leicester pakte zaterdag zijn eerste driepunter in de Premier League door in eigen huis Wolverhampton Wanderers te kloppen (2-0). Op de eerste speeldag gingen de Foxes met 2-1 onderuit bij Manchester United.