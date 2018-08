Actievoerders weggehaald van site waar megagevangenis moet komen

Brussel - De Keelbeeksite wordt maandagochtend ontruimd door een 20-tal politieagenten. Daarbij werden drie actievoerders van het terrein verdreven.

Het is de bedoeling om op de Keelbeeksite in Haren een megagevangenis te bouwen, maar daar is de voorbije jaren heel wat protest tegen geweest. Meerdere keren werd de site bezet door actievoerders. En dat was ook nu nog het geval. De actievoerders werden door de politie weggehaald.

“De politie is hier rond 6 uur aangekomen en heeft ons meegedeeld dat we het terrein moesten verlaten”, klinkt het bij de actievoerders. “We hebben nog een procedure lopen tegen het uitzettingsbevel, maar noch de deurwaarder, noch de politie wou daar rekening mee houden.”

Volgens de politie hebben de drie actievoerders die op het terrein aanwezig waren, zich niet verzet. De hutten die ze op het terrein gebouwd hadden, worden nu afgebroken en verbrand. Nadien zullen de werken op het terrein zelf beginnen. Zo zouden onder meer een paar reeds gevelde bomen weggehaald worden. Het terrein zou ook volledig afgesloten worden en bewaakt worden door een privé-bewakingsfirma.