In haar hals, gezicht, rug, handen, zij, billen en knieën. Werkelijk overal werd cipier Sonja De Saedeleer (68) eind 2009 gestoken door een op hol ­geslagen gevangene die ze een tuchtstraf had gegeven. Haar leven in één klap verwoest. Bijna ­negen jaar later zegt ze dat de nacht­merries eindelijk zijn verjaagd. Maar de dag doorkomen zonder pijnstillers gaat nog altijd niet. “Bij elke kleine ­beweging word ik aan die dramatische avond in Leuven-Centraal herinnerd.”