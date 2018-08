Real-coach wil nog niet kiezen tussen Courtois en Navas: "Ik zie dit niet als een probleem"

Het is nog minstens een weekje wachten tot het officiële debuut van Thibaut Courtois tussen de palen bij Real Madrid. Onze landgenoot moest zondagavond vanop de bank toekijken hoe de Koninklijke in eigen huis met 2-0 van Getafe won met concurrent Keylor Navas in doel. Coach Julen Lopetegui liet op de persconferentie achteraf niet in zijn kaarten kijken.

Na de onzekere prestatie van Keylor Navas in de Europese Supercup (2-4-verlies tegen stadsrivaal Atlético) had Courtois tegen Getafe misschien stiekem gehoopt op een eerste basisplaats bij de Koninklijke, maar Lopetegui besliste om Navas tussen de palen te laten staan. Courtois had sinds zijn komst uit Londen af te rekenen gehad met lichte pijntjes aan de knie en daardoor slechts enkele volledige trainingen kunnen afwerken. Het ideale excuus voor Lopetegui om de hete aardappel nog een weekje voor zich uit te schuiven. Komende zondag in Girona - een kleine week voor het einde van de zomertransferperiode - zal de voormalige Spaanse bondscoach toch kleur moeten bekennen in de keeperskwestie.

De persconferentie in de catacomben van het Santiago Bernabeu-stadion heeft ons zondagnacht na de partij tegen Getafe alvast niet veel wijzer gemaakt over de situatie van Thibaut Courtois. Slecht één vraag over de keeperskwestie mocht er gesteld worden. En Real-coach Lopetegui bleef vaag in zijn antwoord. "Navas of Courtois? Ik hou van Keylor, net zoals ik van Thibaut hou. Vandaag heb ik besloten dat het beter was dat Navas speelde. We hebben vijf keepers in onze rangen. En daar zullen er logischerwijze (op het einde van de transferperiode) nog drie van overblijven. Zoals ik eerder al gezegd heb ben ik erg opgetogen dat we zulke concurrentie tussen de palen hebben. Dat is een geweldige zaak voor de ploeg. Concurrentie is altijd positief, op eender welke positie. Ik zie dit niet als een probleem. We hebben meerdere opties, dat is het belangrijkste. Op een bepaald moment zal ik de knoop doorhakken, maar ik ga nu nog niets beslissen. Ik zal alles blijven analyseren en zal na verloop van tijd een beslissing nemen op basis van wat ik zie. Maar ik ben opgetogen over het niveau van onze doelmannen."

Uit onze gesprekken met enkele Real Madrid-watchers achteraf bleek dat Courtois ondanks zijn peperdure transfer nog niet op beide oren mag slapen wat de nummer één positie betreft. Navas heeft de voorbije jaren - met drie Champions League titels - héél wat krediet opgebouwd in de Madrileense kleedkamer en bij de fans. Voor Lopetegui is het dan ook niet evident om de Costa Ricaan zonder boe of ba te passeren. Het zou ook best kunnen dat de Real-trainer voor een tussenoplossing kiest: Navas in doel in de Primera Division, Courtois tussen de palen in de Champions League en de Copa del Rey. Of omgekeerd. Het is een compromis dat enkele jaren eerder ook al bij Real in voege was toen Diego Lopez en Iker Casillas de twee keepers waren.

