Grote rookpluim door brand in afvalloods: "Houd ramen en deuren gesloten”

Sint-Lenaarts / Brecht - Bij een brand in de afvalloods van afvalintercommunale IGEAN in Sint-Lenaarts (Brecht) is er maandagochtend hevige rookontwikkeling ontstaan. Een tiental brandweerkorpsen uit de regio Noord waren aanwezig om de brand te bestrijden.

In een loods vatte een composthoop vuur, allicht door zelfontbranding. Er is een grote rookpluim te zien, maar het vuur is onder controle.

De Oostmalsebaan (N153) in Sint-Lenaarts is door de brand ter hoogte van het kruispunt met de Mallebaan in beide richtingen afgesloten. Er wordt een lokale omleiding voorzien, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er zijn meer dan tien brandweertroepen ter plaatse uit de regio Noord. De politie leidt plaatselijk het verkeer in goede banen. De hinder zal vermoedelijk nog een hele dag aanhouden.

Uit de eerste metingen blijkt dat er geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht hangen, maar er wordt wel nog gewaarschuwd om ramen en deuren in de omgeving toe te houden.

