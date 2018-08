Voormalig model moet plastische chirurgie onderaan nadat hond haar in het gezicht bijt

Een voormalig model is in het gezicht gebeten terwijl ze een hond aan het aaien was. De vrouw zat gewoon een koffie te drinken toen de viervoeter plots uithaalde. Het baasje ging er vliegensvlug, samen met de hond, vandoor.

De politie van Colorado heeft nu bewakingsbeelden van het incident verspreid, omdat ze nog altijd op zoek zijn naar het baasje van de hond. “We willen vooral weten of de hond up-to-date is met alle vaccinaties”, aldus de politie. “Het slachtoffer is het gebeten rond het oog en dat kan voor serieuze problemen zorgen als het dier ziektes heeft.”

Ondertussen is het voormalig model geopereerd en is alles in orde. Haar zicht zal ook in het gebeten oog stilletjes aan terugkeren.