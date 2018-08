Belgen in het buitenland - Ciman en LA FC blijven bovenaan meedraaien na zege tegen Colorado

Los Angeles FC heeft zondagavond in de Major League of Soccer (MLS) een 2-0 zege geboekt tegen Colorado Rapids. Bij de thuisploeg stond Rode Duivel Laurent Ciman negentig minuten tussen de lijnen.

Nguyen (49.) en Rossi (80.) zorgden na rust voor de goals voor de thuisploeg. Ciman en co blijven door de zege bovenin meedraaien in de Western Conference van de MLS. LA FC telt na 25 speeldagen 42 punten, drie minder dan leider FC Dallas. Het team van Roland Lamah won zaterdag met 2-0 van Minnesota. Colorado Rapids is elfde en voorlaatste in de Western Conference.