Een bisschop kwam om het leven in de woestijn. Het verhaal van zijn dood leest als een Dan Brown-boek

De Koptische Kerk staat op zijn kop. Een prominente bisschop werd vorige maand om het leven gebracht in een afgelegen woestijnklooster. Niet na een terroristische aanval - waar ze in de buurt vaak mee te kampen hebben - maar door iemand die binnen de kloostermuren leefde. Er zijn al twee verdachten opgepakt, maar zijn zij ook de echte schuldigen? En wat was in godsnaam hun motief dan?

De christelijke monniken die de eenzaamheid opzoeken in de Egyptische woestijnen, hebben zich door de eeuwen heen altijd moeten beschermen tegen aanvallen van buitenaf. In de eerste eeuwen na Christus bouwden ze ophaalbruggen en raamloze torens om plunderende nomaden af te houden. Recenter werden er barricaden opgetrokken en gewapende agenten ingezet tegen de zelfmoordterroristen van Islamitische Staat (ISIS).

Maar deze keer kwam het gevaar van binnen de kloostermuren.

Op 29 juli werd het levenloze lichaam gevonden van bisschop Epiphanius, de 64-jarige abt van het vierde-eeuwse monnikenklooster van Sint-Macarius. Een geleerde van antieke manuscripten, met een warrige baard typisch voor orthodoxe geestelijken. Hij lag in een plas bloed, net buiten zijn kamer. Volgens het politieonderzoek werd hij de schedel ingeslagen met een zwaar voorwerp, mogelijk een pijp.

Foto: AP

Twee jonge monniken

Rond zijn dood hangt een mysterie dat Dan Brown (de auteur van onder meer The Da Vinci Code) zelf had willen bedenken. Veel meer dan een eenvoudige ‘whodunit’ legt de zaak de opborrelende spanningen binnen de Koptisch-Orthodoxe Kerk bloot. Spanningen van zowel theologische en persoonlijke aard bij een heel invloedrijk kliekje.

De bal ging nog meer aan het rollen toen de kerkelijke leiders een jonge monnik - Isaiah genaamd - uit zijn ambt ontzetten nadat die in de weken voor de dood van Epiphanius meermaals in aanvaring was gekomen met de bisschop. Kort daarna probeerde een andere monnik - Faltaous - zichzelf van het leven te beroven. Hij kon echter op het nippertje worden gered.

Op 11 augustus werd Isaiah opgepakt voor de moord op Epiphanius, een moord die hij volgens de speurders bekend heeft. Twee dagen later werd echter ook Faltaous opgepakt voor verhoor.

Veel meer is er voorlopig niet bekend. De politie heeft het klooster afgesloten om alle 150 bewoners - bisschoppen, monniken en personeel - te ondervragen.

Paus Theodorus II van Alexandrië. Foto: AP

Gedaan met Facebook

De patriarch van de Koptische Kerk, paus Theodorus II van Alexandrië, zou de pakweg 2.000 geestelijken intussen striktere regels hebben opgelegd. Zo mogen de kloosters een jaar lang geen nieuwelingen opnemen, moeten monniken eerst toestemming vragen om te reizen en kregen ze een maand de tijd om hun Facebook- en Twitter-accounts af te sluiten. “Na wat er gebeurd is, moeten we de monniken hun ruimte geven en hen opnieuw laten focussen op het kloosterleven”, zegt Angaelos, aartsbisschop van de Koptische Kerk in Londen die onlangs zijn fifteen minutes of fame beleefde tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. “Ze hebben daarvoor geen sociale media nodig.”

De dood van Epiphanius is nog altijd gehuld in mysterie. Logischerwijze wordt er dus ook veel gespeculeerd. Waarom spannen twee monniken samen om hun bisschop van kant te maken in een afgelegen woestijnklooster? Als ze al de echte daders zijn, tenminste. Mogelijke motieven zijn theologische meningsverschillen, financiële wandaden… Er wordt zelfs gezegd dat Isaiah en Faltaous een relatie hadden en dat ze vreesden dat die openbaar gemaakt zou worden.

“Geraakt door de tong van Satan”

Volgens een van de kerkleiders - die anoniem wenst te blijven - hebben de speurders tijdens een huiszoeking “bezwarend materiaal” gevonden op een gsm. Hij weigerde echter meer details te geven.

In het naburige klooster van Sint-Pishoy, gelegen op amper tien kilometer afstand, weigerden de monniken in groep te reageren. Als ze alleen aangesproken werden, waren ze echter praatvaardiger. “Echt jammer. Ik zie dat die twee mannen geraakt zijn door de tong van Satan”, aldus een diaken. Om er dan nog snel aan toe te voegen. “Maar we mogen ze niet veroordelen. We zijn allemaal zwak. En als ze boete doen, zal Jezus hen aanvaarden.”

Foto: AP

Heropleving

Hoe mysterieus ook, de dood van Epiphanius werpt wel een nieuwe blik binnen het anders zo afgezonderde leven binnen de woestijnkloosters, die de afgelopen decennia een echte heropleving hebben meegemaakt. Vooral onder de huidige paus Theodorus II is er sprake van een boost. Op dit moment behoort zo’n tien procent van de pakweg 97 miljoen Egyptenaren tot de Koptische Kerk.

Het is nu echter maar zeer de vraag hoeveel schade dit schandaal zal berokkenen aan het imago van de koptische monniken, die erom bekendstaan hun leven te wijden aan gebed, stilte en eenzaamheid. Of we ooit de volledige waarheid zullen kennen over de dood van Epiphanius, is dus zeer twijfelachtig. Ook al heeft de paus dat beloofd. “Hoe moeilijk het ook zal zijn, de waarheid moet naar buiten komen.”

Foto: AP

Voorlopig is het Sint-Macariusklooster nog altijd gesloten. De politie is nog altijd bezig met de verhoren, aldus een van de monniken aan de telefoon. “We hebben onze problemen”, besluit hij. “Maar we willen er niet over spreken.”

Naakte monnik

De laatste keer dat de Koptische Kerk in opspraak kwam was in 2001. Toen publiceerde een tabloidkrant foto’s van een voormalige monnik die naakt bij een vrouw stond. De man werd er ook van beschuldigd seks te hebben gehad met de vrouw op een kerkaltaar. Het krantenartikel leidde tot straatprotesten van uitzinnige kopten die het een aanslag vonden op hun geloof. Er was zo veel commotie dat de krant zelfs uit de rekken werd gehaald en dat de uitgever tot drie jaar cel veroordeeld werd.