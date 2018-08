Zo kon toeriste tien uur lang in zee overleven nadat ze van cruiseschip viel

Een Britse toeriste heeft zo’n tien uur lang in de Adriatische Zee overleefd nadat ze ’s nachts, op ongeveer honderd kilometer van de kust, van een cruiseschip was gevallen. Tijdens de reddingsoperatie was ze compleet uitgeput, maar nog in goede gezondheid. Aan een reddingswerker heeft ze verklaard hoe ze erin geslaagd was om te overleven.

De Britse vrouw viel overboord van het cruiseschip Norwegian Star, dat onderweg was van de Kroatische stad Pula naar de Italiaanse stad Venetië. Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, in het donker dus, toen het schip al zo’n honderd kilometer van de kust verwijderd was.

Het cruiseschip maakte rechtsomkeer en startte meteen een wanhopige zoektocht in samenwerking met de Kroatische kustwacht.

LEES OOK. Britse vrouw die van groot cruiseschip viel, na tien uur dobberen gered door kustwacht

Tien uur in zee

Uiteindelijk bracht Kay Longstaff (46) tien uur in zee door alvorens ze gevonden werd door de reddingsdiensten. Ze bevond zich op amper 1,3 kilometer van de plaats waar ze in het water was gevallen.

Aan een reddingswerker vertelde ze hoe ze al die tijd overleefd had in het water. “Dat ze aan yoga doet, heeft haar zeker geholpen”, klinkt het. “Daardoor was ze in goede conditie. En tijdens de nacht zong ze liedjes om zich warm te houden.”

Foto: OBALNA STRAŽA, LUCKA KAPETANIJA RIJEKA / MORH

“Enorm veel geluk gehad”

Het water waarin ze lag, was ongeveer 20 graden. Volgens de kustwacht dankt ze haar leven aan die hoge temperatuur van het zeewater.

In de Britse krant ‘The Sun’ legt een expert uit dat ze enorm veel geluk had dat de zee kalm was en het water warm. “Bij water van 5 graden, overleef je maar een uur. Bij 10 graden is dat twee uur. Bij 15 graden al zes uur. En bij 20 graden kan je meer dan twintig uur overleven. Maar haar grootste geluk is dat ze gevonden werd. Want het is toch echt zoeken naar een speld in een hooiberg”, zegt Mike Tipton.