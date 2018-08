Snelwegbrug ingestort bij Genua: aandeel wegbeheerder krijgt klappen

Het aandeel van de Italiaanse groep Atlantia is maandag tot 10 procent gedaald op de beurs van Milaan, tot het laagste niveau sinds oktober 2014. De nieuwe klap komt er nadat de Italiaanse regering vrijdag formeel de procedure heeft opgestart om de licentie in te trekken voor het beheer van het stuk snelweg waarop de brug in Genua ligt die dinsdag instortte.