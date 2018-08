Seksisme in de tribunes van Lazio Roma: "Vrouwen niet toegelaten in onze loopgraven"

De eerste speeldag in de Serie A werd afgelopen weekend opgeschrikt door een daad van seksisme. Tijdens Lazio-Napoli (1-2) deelden de Ultras van Lazio flyers uit met de uitdrukkelijke vraag aan de vrouwen om de eerste tien rijen in de Noordtribune in het Olympisch Stadion van Rome niet te bezetten.

"De Curva Nord is voor ons een heilige plaats, met ongeschreven regels die gerespecteerd moeten worden. Wij beschouwen die eerste rijen als sinds mensenheugenis als loopgraven, en daar zijn vrouwen niet toegelaten. Vrouwen, echtgenotes en verloofden worden dus vriendelijk verzocht om de eerste tien rijen ongemoeid te laten", klinkt het op het pamflet, dat oorspronkelijk anoniem was.

"Wie het stadion heeft gekozen als alternatief voor een rustige en romantische dag in Villa Borghese (een van de grootste parken van Rome, red.), kan beter ergens anders naartoe", staat te lezen op het pamflet, dat op sociale media massaal gedeeld werd. De voetbalclub liet meteen weten dat ze afstand neemt van het pamflet. "We wisten er niets van. Het is een onafhankelijk initiatief van supporters uit de Curva Nord. Dit is zeker niet de visie van de club, we zijn gekant tegen elke vorm van discriminatie", aldus woordvoerder Arturo Diaconale.