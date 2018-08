Twee zwarte vrouwen belaagd op Pukkelpop: “Ze trokken aan mijn haar, beledigden me en zongen Handjes kappen, de Congo is van ons

Hasselt - Twee zwarte vrouwen zijn afgelopen weekend op Pukkelpop het slachtoffer geworden van racistische agressie, zo getuigen ze zelf op Twitter. “Ik werd behandeld als een dier in een kooi”, schrijft ze onder meer. “Ze trokken aan mijn haar, deden nazi-tekens en begonnen Congo is van ons te zingen.” Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, bevestigt dat het een melding van racistische koorzangen heeft ontvangen.

De feiten dateren van zaterdagavond, net voor en tijdens het optreden van rapper Kendrick Lamar op Pukkelpop. “Gisteren (zaterdag, nvdr.) werd ik behandeld als een dier in een kooi”, begint Twitter-gebruikster ‘alienpizzasarah’ haar relaas op Twitter. “Er waren mensen die aan mijn haar trokken, anderen wilden dan weer op de foto met ons. Ik wist niet hoe ik me moest voelen, vooral omdat ik er niets tegen kon doen. Het aantal beledigingen en verwijten dat ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg was niet te tellen. Meer en meer mensen kwamen rond mij staan en begonnen te zingen. Congo, Congo. En andere racistisch gezang. Hun vrienden rondom grepen niet in, maar lachten gewoon.”

Net voordat het optreden van Kendrick Lamar begon, probeerde de jonge vrouw samen met haar zus dichterbij het podium te raken, maar ook dat lukte niet. “Vanaf dan ging het van kwaad naar erger. Die racisten lieten ons echt niet met rust. Ze zongen verder: Handjes kappen, de Congo is van ons, ze deden nazi-tekens naar ons… Ik begon het echt op mijn heupen te krijgen. Ik wilde er zo snel mogelijk weg, maar toen ik naar voren stapte, duwde en schopte een oude man ons weer naar achteren.”

“Die man had ons kunnen verdedigen”, gaat de vrouw verder. “Maar in plaats daarvan koos hij ervoor om onbeschoft en agressief te zijn. Ik moest echt uit karakter treden en hem nadrukkelijk zeggen dat hij me niet mocht aanraken. Op dat moment goot iemand anders zijn drankje over mijn zus. Ik stond op het punt om echt gek te worden. Ik moest daar weg.”

“Emotioneel een wrak”

Bij een nieuwe poging om naar voren te gaan, werd de vrouw echter opnieuw geduwd, door een andere jonge vrouw deze keer. “Neen, schreeuwde ze tegen ons. Jij mag hier niet staan, ik sta hier met mijn vriend. Ze had dat ook op een vriendelijke manier kunnen zeggen, dan hadden wij gewoon een ander plaatsje gezocht.”

Op dat moment kwamen er twee beveiligingsagenten op hen af, om te vragen of er problemen waren. “Ik zei neen, geen probleem. Na een tijdje slaagden we er toch in om de gemoederen te bedaren.”

Ook tijdens het optreden kon de vrouw nog niet tot rust komen. “We werden voortdurend in de gaten gehouden door de security. Ik was emotioneel een wrak. Een zootje. Ik heb het hele optreden gehuild. Ik wilde gewoon verdwijnen. Ik ben het zo beu om lastiggevallen te worden door onopgevoede mensen. Racisme is overal, je kan er gewoon niets tegen doen. Alleen hopen dat de volgende generatie beter opgevoed wordt. Ondertussen moeten we rustig blijven.”

Eenzelfde verhaal staat te lezen op de account van ‘‘callmevirgo’. De verhalen van de twee accounts werden massaal gedeeld en een van de vrouwen liet al weten dat ze contact zou opnemen met de politie en met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Unia bevestigt maandag dat het een melding heeft ontvangen.