Vreemde zwarte cirkel in de lucht blijkt geen UFO te zijn maar iets totaal anders: “Uitleg is heel logisch”

In het Franse Charente-Maritime verscheen er donderdag iets vreemds aan de hemel. Het had iets weg van een zwarte cirkel, waardoor al snel gedacht werd dat het om een UFO ging. Maar achteraf gezien bleek het iets totaal anders.

“Eerst dachten we dat het om de uitlaat ging van een landbouwmachine”, aldus luchtwatcher Jean-Christophe Doré. Maar volgens Christophe Boucher van de Bescherming voor Vliegende Dieren is de zwarte cirkel heel simpel te verklaren. “Het is een nest van vliegende mieren. Wanneer een gebied niet meer nuttig blijkt te zijn voor mieren, gaan ze op zoek naar een andere plek. In augustus is het helemaal niet raar om zo’n ‘verhuizing’ waar te nemen.”