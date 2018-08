Slecht nieuws voor bingewatchers: nu ook reclame op Netflix

Het is een van de grote voordelen van Netflix: het feit dat je de ene aflevering na de andere van je favoriete serie kan verslinden zonder dat je gestoord wordt door ellenlange reclameblokken. Maar daar komt nu echter een einde aan. Toch voor sommige kijkers, want de populaire streamingdienst gaat nu testen met reclame tussen verschillende afleveringen.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om reclameblokken tijdens een aflevering. Pas als je meerdere afleveringen van dezelfde serie na elkaar bekijkt, kan je een trailer of advertentie te zien krijgen van een andere Netflix-serie. Voorlopig gaat het ook nog maar om een test, nog niet alle Netflix-klanten worden getroffen.

“We willen zo nagaan of kijkers zo sneller andere series ontdekken of niet”, luidt het in een persbericht. “Enkele jaren geleden hebben we trailers geïntroduceerd omdat we hadden gemerkt dat de klant zo veel minder tijd in onze zoekfunctie moest doorbrengen.”

Bij Netflix benadrukken ze dat het om een test gaat, maar er werd niet gezegd hoeveel klanten de reclame te zien kregen en hoe lang de test nog zal duren. De eerste reacties van gebruikers zijn alvast erg negatief.