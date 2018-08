Finaliste van ‘Britain’s Got Talent’ brutaal doodgestoken in haar appartement

Simonne Kerr (31), een finaliste in talentenjacht ‘Britain’s Got Talent’, is brutaal doodgestoken in haar appartement. Een 40-jarige man is een dag later gearresteerd, op verdenking van moord. Dat laat de Metropolitan Police van Londen weten.

Simonne Kerr, de zangeres die talloze kijkers inspireerde tijdens de finale van ‘Britain’s Got Talent’, is niet meer. “Onze agenten hebben haar lichaam gevonden in haar huis in Wandsworth (een wijk in Londen, red.). Ondertussen is er een 40-jarige man, Desmond Sylva, gearresteerd en officieel in verdenking gesteld van de moord op Simonne Kerr. Wij onderzoeken de zaak nu verder, maar zijn niet op zoek naar een tweede verdachte”, aldus The Metropolitan Police in een persbericht.

Het motief van de vermoedelijke dader is nog niet bekend.

Inspirerende moeder

De vrouw maakte jarenlang deel uit van het koor B Positive, een gezelschap dat de aandacht wilde vestigen op de sikkelcelziekte, een vorm van erfelijke bloedarmoede. Sikkelcellen glijden door hun vorm niet zo gemakkelijk door de bloedvaten heen, waardoor ze gaan klonteren en bloedvaten verstoppen. Als dat gebeurt krijgt het weefsel of orgaan na de verstopping niet genoeg zuurstof.

Het zoontje van Simonne Kerr stierf in 2015 aan de slepende ziekte. Drie jaar later besloot ze om te gaan zingen in ‘Britain’s Got Talent’, om mensen op te roepen om bloed te doneren, want dat kan levens redden. Met haar krachtige stem en inspirerende boodschap haalde ze en B Positive zelfs de finale.

(De tekst gaat verder onder de video’s.)

Simonne Kerr zong de solo voor B Positive.

Geliefde vriendin

“Onze gedachten zijn nu bij de familie van Simonne in deze tragische tijden. Ze was een gewaardeerd lid van het B Positive koor. Zij was een vrouw die zich gepassioneerd inzette om mensen te engageren voor bloeddonatie, nadat ze haar zoon verloor. We zijn er kapot van dat wij een geliefd lid van ons koor en een vriendin moeten afgeven”, schreef het koor zelf op hun Twitterprofiel.