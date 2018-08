Franse bronnen formeel: Anderlecht haalt verdediger in Franse tweede klasse

Volgens Franse bronnen is de kogel door de kerk. Sikou Niakaté tekent een vijfjarig contract bij Anderlecht als hij vandaag door zijn medische testen geraakt.

Of Niakaté zondag tegen Club Brugge de geschorste Vranjes al kan vervangen is nog afwachten, maar Anderlecht heeft zowel met de speler als met zijn club Valenciennes een akkoord. De 1.86 meter grote verdediger weigerde eerder deze zomer een bod van Newcastle omdat hij daar wellicht te weinig speelminuten zou krijgen. Niakaté wilde eerst een tussenstap en Anderlecht, Club Brugge en Rennes waren geïnteresseerd. Paars-wit biedt hem het meeste perspectief.

Sikou Niakaté is net 19 geworden, maar heeft al 30 matchen in de Franse Ligue 2 op zijn conto. Tussen zijn 7de en 14de werd hij opgeleid bij PSG, maar nadien trok hij naar amateurclubs. In 2015 was hij de eerste Fransman die international werd bij de U17 terwijl hij bij de amateurs van FC Evreux speelde. Het was daar dat Valenciennes hem wegplukte.

Door zijn Malinese roots werd hij ook al eens opgeroepen voor Mali, maar onlangs betwistte hij toch het EK U19 met Frankrijk. Niakaté en co. werden toen uitgeschakeld in de halve finale door Italië. Zijn transfer betekent niet dat Anderlecht definitief afziet van de komst van Bubbacar Sanneh (23) van Midtjylland. De Gambiaan is rechtsvoetig, terwijl Niakaté als linksvoetige vooral moet concurreren met Antonio Milic. Het feit dat RSCA nog verdedigers zoekt, betekent wel dat er geen toekomst meer is voor Kara Mbodj. Door zijn knieproblemen is Kara nog niet weggeraakt, maar Anderlecht is (nog) niet van plan hem in ere te herstellen. Iedereen kijkt een beetje naar Turkije voor een oplossing.