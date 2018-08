Op vakantie geweest naar Italië of Griekenland? Dan mag u vier weken geen bloed geven

Ondanks de vakantieperiode beschikt het Rode Kruis nog steeds over voldoende bloed. Wel raadt de organisatie mensen die bloed willen geven aan om eerst de donorzelftest te doen. Mensen die reisden naar regio’s waar de tijgermug actief is mogen bijvoorbeeld tot 28 dagen na de reis geen bloed geven.

In grote delen van Italië, Roemenië, Servië, Griekenland en Hongarije worden geplaagd door de tijgermug. Als je daar op vakantie bent geweest, mag je vier weken na je reis geen bloed geven. Die maatregel is niet nieuw, aldus Rode Kruis-woordvoerster Ine Tassignon.

De tijgermug kan immers besmet zijn met het West-Nijlvirus. Wanneer het bloed van mensen die geïnfecteerd zijn met dat virus in het bloed terechtkomt van mensen met een verminderende weerstand kan dat nefast zijn voor hun gezondheid.

Ondanks alles: bloedvoorraden op peil

In combinatie met het feit dat mensen in de zomer sowieso minder bloed komen geven, is het voor het Rode Kruis tijdens de zomermaanden net iets uitdagender om de bloedvoorraden op peil te houden. Tekorten zijn er echter niet, en zijn er nog nooit geweest. “De voorraden van de positieve bloedgroepen staan helemaal goed, de negatieve bloedgroepen doen het iets moeilijker. Die kunnen we altijd gebruiken, omdat veel minder mensen die negatieve bloedgroepen hebben”, stelt Tassignon.

Het Rode Kruis raadt mensen aan om bloed te geven voor ze op vakantie te gaan, en altijd eerst een donorzeltest te doen op www.rodekruis.be/donorzelftest. Naast een bepaalde vakantiebestemming kunnen nog andere zaken aanleiding geven tot een (tijdelijke) uitsluiting.

Een eventuele aanpassing van de regels over wie bloed mag geven is niet aan de orde. Overigens is het niet het Rode Kruis die daarover beslist, maar wel het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).