Buffalo’s leggen nieuwe smaakmaker meteen voor langere periode vast

KAA Gent heeft zijn Canadees goudhaantje Jonathan David een contractverlenging tot 2022 aangeboden. Zijn vorige contract liep tot 2019, met een optie voor een extra jaar.

David maakte zijn officiële debuut voor de Buffalo’s op 4 augustus in de thuiswedstrijd tegen SV Zulte-Waregem. In de 77ste minuut en bij een 0-1 tussenstand bracht Yves Vanderhaeghe hem in voor Roman Yaremchuk. In de 95ste minuut van zijn debuutmatch maakte hij de gelijkmaker (1-1). Hij ging door op zijn elan door vijf dagen later in Polen, opnieuw als invaller, de winnende treffer te maken in de 85ste minuut in de heenmatch van de 3de Europa League-voorronde tegen Jagiellonia Bialystok. Hij stond in Polen nauwelijks twintig minuten op het veld. Ook tegen Waasland-Beveren viel hij in en maakte in 19 minuten twee doelpunten. Tot slot wist hij ook in de terugmatch tegen Jagiellonia beslissend te zijn door in de 89ste minuut de beslissend 3-1 te scoren. Opnieuw slechts in een invalbeurt van 13 minuten. De wedstrijd van zondag laatstleden, in Eupen, was de eerste sinds zijn debuut dat hij niet tot scoren kwam. In totaal maakte Jonathan David, in 110 speelminuten reeds 5 doelpunten, waarvan twee in de Europa League.