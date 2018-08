Paus slaat mea culpa: slachtoffers van seksueel misbruik lang “genegeerd, stilgehouden en het zwijgen opgelegd”

Paus Franciscus heeft maandag om vergiffenis gevraagd voor de kindermisbruikschandalen binnen de Katholieke Kerk. Hij gaf toe dat de pijn van de slachtoffers “lang genegeerd, stilgehouden of het zwijgen opgelegd” is. De forse verklaring van de kerkvader valt enkele dagen voor het pauselijke bezoek aan Ierland, een van de landen die het hard werden opgeschrikt door seksueel misbruik door geestelijken.

“Het is van essentieel belang dat wij, als een Kerk, in staat zijn om, tot onze schaamte en verdriet, de wreedheden te erkennen en te veroordelen die werden gepleegd door gewijde personen, geestelijken en al degenen die werden belast met de missie om over de meest kwetsbaren te waken en voor hen te zorgen”, luidde het.

De paus veroordeelde daarnaast in een brief aan “het volk van God” “met klem de wreedheden” waarvan meer dan 1.000 kinderen in de Amerikaanse staat Pennsylvania het slachtoffer werden. Een ‘grand jury’ identificeerde daar onlangs 301 priesters uit 6 bisdommen waarvan het plausibel is dat ze kinderen misbruikt hebben. Eerder veroordeelde ook het Vaticaan al de feiten.

“De voorbije dagen is een rapport verschenen dat het lijden beschrijft van minstens 1.000 personen die gedurende ongeveer 70 jaar het slachtoffer zijn geworden van seksueel en machtsmisbruik gepleegd door priesters. Hoewel we kunnen stellen dat de meerderheid van de gevallen tot het verleden behoort (...) stellen we tegelijk vast dat de toegebrachte wonden nooit verdwijnen, wat ons ertoe verplicht de wreedheden met klem te veroordelen”, aldus paus Franciscus in de brief. “We zijn er niet in geslaagd te zijn waar we moesten zijn, (...) we hebben niet tijdig gehandeld door de omvang en de ernst te erkennen van de schade die werd toegebracht aan zovele levens”, schreef de uit Buenos Aires afkomstige Jorge Bergoglio. “Laat ons smeken om vergiffenis voor onze eigen zonden en de zonden van anderen”, voegde de religieuze leider er nog aan toe.