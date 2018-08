Afscheid nemen van een geliefde is in tien jaar tijd een pak duurder geworden

De prijs van een begrafenis is de laatste tien jaar tijd met zo’n 35 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Dat komt volgens de sector enerzijds omdat alles duurder wordt en anderzijds omdat een begrafenis vandaag niet meer hetzelfde is dan tien jaar geleden. Neem nu een koffietafel. Vroeger bleef het vaak bij broodjes met kaas en ham en koffie. Nu is er vaak aperitief vooraf en worden er zware bieren geschonken na het eten.

Zo’n 5.000 tot 6.000 euro moet je tegenwoordig rekenen voor een gemiddelde uitvaart. Maar voor die prijs moet je niet te veel ‘fantasietjes’ verwachten. Anders loopt de factuur nog hoger op.

“We hebben over die prijzen ook al samengezeten met minister van Consumentenzaken Kris Peeters maar weten nog altijd niet op basis waarvan die berekening is gemaakt. Cijfers liegen er niet om, het is flink duurder geworden. Alles is duurder geworden in tien jaar tijd. Maar vooral, de dienstverlening is ook niet meer wat ze tien jaar geleden was”, zegt Johan Dexters, voorzitter van de federatie voor begrafenisondernemers in ons land.

“Tien jaar terug bleven mensen die in het ziekenhuis stierven, langer in het mortuarium van het ziekenhuis liggen. Vaak tot wanneer de begrafenisondernemer hen daar kwam ophalen voor de begrafenis. Nu worden ze bijna direct naar het funerarium van de begrafenisondernemer gebracht. In hun eigen dorp, waar mensen het lichaam kunnen komen begroeten. Ook de kisten zijn een stuk duurder geworden omdat de prijs van het hout gestegen is. Hetzelfde met het drukwerk. Of met de lijkwagens. Vroeger kostte zo een voertuig rond de 80.000 euro, nu meer dan 100.000 euro”, zegt Dexters.

Maar begrafenisondernemers hebben ook geïnvesteerd in eigen aula’s. Vroeger werd 80 procent van de mensen in de kerk begraven, nu zelfs niet meer de helft. De pastoor wordt vaak vervangen door iemand van het crematorium zelf. Of van een ritueelbegeleider die moet worden ingehuurd.

“Meer en meer mensen worden ook gecremeerd. Vroeger kostte een crematie 200 tot 300 euro, nu 500 euro. Zonder urne”, zegt Dexters.

En dan zijn er natuurlijk de koffietafels die flink doorwegen op de factuur. De tijd dat vrijwilligers broodjes met kaas en ham en koffie serveerden in de lokale parochiezaal, is zo goed als voorbij. Tegenwoordig worden die meer en meer in het crematorium of in het uitvaartcentrum georganiseerd. “Broodjes en koffiekoeken blijven wel, maar meer en meer families vragen ook extraatjes. Ze willen de rouwmaaltijd in een taverne geven. Met een aperitief vooraf bijvoorbeeld, of zware bieren nadien. In sommige streken is het zelfs de gewoonte om warm eten te geven en moeten we een beroep doen op een traiteurdienst. Dat kost allemaal geld natuurlijk. Tien jaar geleden kostte een koffietafel gemiddeld 10 tot 12 euro per persoon, nu is dat 18 tot 22 euro gemiddeld. Als je honderd man uitnodigt, is de rekening snel gemaakt”, zegt Dexters.

Minister Peeters zat dus al samen met de sector en eist meer transparantie. “Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Wie van zijn begrafenisondernemer geen offerte krijgt waarop staat hoeveel alles zal kosten, moet daar zelf om vragen. Zo kom je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan”, zegt Dexters nog.

Elk jaar sterven ongeveer 100.000 mensen in België.