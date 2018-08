Zwemmer na 55 uur en 163 kilometer: ziek en uitgeput in slaap gevallen in het water: elfstedenzwemtocht stopgezet

BRUSSEL - De Nederlander Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht langs elf Friese steden moeten staken na 163 kilometer en ongeveer 55 uur zwemmen. Zijn begeleidend arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan en besliste dat van der Weijden niet verder mocht zwemmen.

De zwemmer moest zijn tocht staken omwille van een verstoorde zoutbalans. Door misselijkheid kon hij ook geen medicijnen binnenhouden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen, aldus het team dat hem begeleidt.

Onder applaus van het toegestroomde publiek vertrok hij liggend op een vlot, waarna hij voor controle naar het ziekenhuis ging.

(lees verder onder de tweet)

Maarten stopt, onder groot applaus pic.twitter.com/ITuVp18SWC — Martijn van der Zande (@vanderzande) August 20, 2018

Foto: EPA-EFE

Een woordvoerster zei dat de zwemmer aanspreekbaar is. Ze liet weten dat het team achter de zwemmer “ongelooflijk trots” is op wat hij heeft bereikt. “Wat hij heeft bereikt, heeft nog nooit iemand anders gedaan. Hij heeft zoveel losgemaakt bij de mensen. Ook al heeft hij de zwemtocht niet voltooid.”

Van der Weijden plande 200 kilometer te zwemmen.

De Nederlandse premier Mark Rutte noemde Van der Weijden een ongelofelijke kanjer en een groot sportman. “We hadden het hem gegund als hij Leeuwarden had gehaald, maar wat is dit knap”, zei hij voor de microfoon van RTL.

Met zijn tocht heeft de olympisch zwemmer al ruim 800.000 euro binnengehaald voor kankeronderzoek.