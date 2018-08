Dronken chauffeur zonder rijbewijs laat spoor van vernieling na

Antwerpen - Een dronkenman is zondagochtend in Antwerpen opgepakt en opgesloten om te ontnuchteren nadat hij een spoor van vernieling had getrokken met de auto van zijn zus. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs.

In de Korte Ypermanstraat raakte de dronken chauffeur een geparkeerd voertuig, dat doorschoof en twee bromfietsen zwaar beschadigde. Nadien reed de man de Lange Ypermanstraat in tot in de Boerhaavestraat. Daar raakte hij een paal en een ander voertuig toen hij probeerde te parkeren.

“De eigenares van de auto duidde bij aankomst van de politie haar broer als bestuurder aan”, zegt de Antwerpse politie. “Hij werd in de Lange Ypermanstraat aangetroffen en vertoonde duidelijke tekenen van alcoholgebruik. Na controle bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn (voorlopig) Belgisch rijbewijs was al enkele jaren vervallen en zijn internationaal rijbewijs bleek vervalst. Ook daar werd een pv voor opgemaakt.”

De man werd onderworpen aan een bloedproef en opgesloten in het cellencomplex aan de Noorderlaan voor ontnuchtering.