Koppel vraagt bijdrage voor het goede doel en gaan er dan met inhoud portefeuille vandoor

Puurs - De lokale politie van Klein-Brabant heeft een vrouw en een man opgepakt die ervan worden verdacht mensen te hebben bestolen toen ze een bijdrage kwamen vragen voor het goede doel. Dat meldt de Mechelse afdeling van het Antwerps parket. Beide verdachten zitten ondertussen in de gevangenis.

Op zaterdag 18 augustus 2018 werd de lokale politie Klein-Brabant op de hoogte gebracht van twee gauwdiefstallen in Puurs. “Een dame vroeg geld voor een goed doel en liet mensen hun handtekening plaatsen op een voorgedrukt blad”, licht Lieselotte Claessens van het parket toe. “Op het ogenblik dat de slachtoffers dat deden en hun bijdrage gaven, probeerde de verdachte geld uit de portefeuille te ontfutselen.”

Een politiepatrouille trof in de buurt een auto aan met twee inzittenden: een man en een vrouw. “De vrouw voldeed aan de beschrijving die de slachtoffers hadden gegeven”, aldus Claessens. “Tijdens het verdere onderzoek, waarbij ook camerabeelden werden bekeken, bleken er heel wat aanwijzingen te zijn in de richting van de verdachte vrouw en ook van de betrokkenheid van de mannelijke bestuurder.”

Daarbij kwam ook nog een gelijkaardig feit aan het licht van donderdag 16 augustus 2018 in Bornem. Ook daar werd een dame bestolen. Zij miste 450 euro. “Ook voor die feiten komen de verdachten in aanmerking. Hun voertuig werd opgemerkt op ons ANPR-camerasysteem”, zegt Claessens.

De onderzoeksrechter heeft de twee aangehouden. De 20-jarige vrouw zit in de gevangenis in Antwerpen en haar 21-jarige compagnon in Mechelen.

De politie roept eventuele andere slachtoffers van gelijkaardige feiten op om zich te melden. Mensen die geconfronteerd werden met een dame die hen op dezelfde manier benaderde en die daarna vaststelden dat er geld gestolen was, kunnen daarvoor nog klacht neerleggen bij de politie Klein-Brabant. De lokale recherche van Klein-Brabant zet het onderzoek verder.