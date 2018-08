Dovo onderzoekt verdacht projectiel op luchthaven van Zaventem

Zaventem - Op Brussels Airport is bij werkzaamheden aan de tarmac een verdacht projectiel gevonden, wellicht een oude bom. Volgens Anke Fransen is Dovo ter plaatse maar ondervinden de vluchten geen hinder.

Tijdens werkzaamheden aan de tarmac, aan Brucargo, werd een verdacht projectiel gevonden. Vermoedelijk gaat het om een oude bom, maar dat is nog niet zeker. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse en heeft een veiligheidszone ingesteld. Mogelijk gaat het om een obus of oude oorlogsbom. Dat bevestigt de federale politie.

“Het vliegverkeer ondervindt geen hinder, alle activiteiten gaan gewoon door”, zegt Anke Fransen van Brussels Airport.

Enkele weken geleden werd ook al eens een oude bom blootgelegd bij werkzaamheden op de luchthaven.