GERUCHTEN. Is er een ruil tussen Barcelona en PSG in de maak? Duits aanvaller zegt neen tegen Real

De transfermarkt mag dan wel in Engeland gesloten zijn, in de rest van Europa wordt nog druk gehandeld. Ruilen Barcelona en PSG hun topmiddenvelders en waarom wil Timo Werner niet naar Real Madrid?

Volgens Spaanse bronnen is er een ruil in de maak tussen Ivan Rakitic en Adrien Rabiot. De Kroatische middenvelder zou dan naar PSG verhuizen, de Fransman zou zijn plaats innemen bij Barcelona. Feit is dat Rabiot niet op een aanbod van zijn huidige club is ingegaan om zijn contract, dat afloopt in 2020, open te breken. Rakitic heeft nog wel een langlopend contract bij Barcelona maar een afkoopprijs van 120 miljoen euro wordt niet als onoverkomelijk beschouwd.

Vanuit Duitsland wordt dan weer gemeld dat aanvaller Timo Werner niet zal ingaan op de avances van Real Madrid. De Koninklijken zijn gecharmeerd door de jonge Duitse aanvaller maar die heeft laten weten dat hij absoluut bij Leipzig wil blijven, niet alleen dit maar ook volgend seizoen. Real-speler Luka Modric van zijn kant ontkent dat hij zelf contact heeft gezocht met Inter Milaan met het oog op een transfer, zoals werd geschreven door La Gazzetta dello Sport. Modric omschrijft het bericht als de grootste stommiteit uit de geschiedenis.

Engels international Danny Wellbeck wordt dan weer bij het Turkse Galatasaray gesitueerd. Dat zeggen althans de Turkse media maar de speler zou niet echt zin hebben in een Turks avontuur. Met Galatasaray zou hij wel Champions League spelen in tegenstelling tot bij Arsenal.