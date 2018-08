Arts verkrachtte verdoofde vrouw in ziekenhuisbed, maar krijgt lichte straf

Een voormalig Texaanse arts is afgelopen donderdag schuldig bevonden aan verkrachting. Hij vergreep zich in 2013 meermaals aan een zwaar verdoofde patiënt in haar ziekenhuisbed. De verdediging van de arts noemde hem “een knullige, kleine man van middelbare leeftijd” die de controle verloren was, zijn slachtoffer noemden ze een “latina-vrouw met valse borsten”. De jury is de verdediging gevolgd en gaf hem een opvallend lichte straf, een golf van verontwaardiging volgde snel veroorzaakte.

Verontwaardiging na een schokkend vonnis in de Amerikaanse staat Texas: een arts die een patiënte meermaals verkrachtte werd na ruim 14 uur deliberatie schuldig bevonden. De jury, bestaande uit vijf vrouwen en zeven mannen, legde hem echter een bijzonder magere strafmaat op. Hoewel hij twintig jaar riskeerde, kreeg hij slechts tien jaar voorwaardelijk. Ook verloor hij eerder al zijn licentie en moet hij zich nu registreren voor zedenfeiten.

Volgens een rapport dat werd voorgelezen in de rechtbank deden de feiten zich voor in 2013 in het Ben Taub-ziekenhuis. Shafeeq Sheikh was niet eens de behandelende arts van het slachtoffer, maar had die bewuste nacht wachtdienst. De arts drong haar kamer binnen en verkrachtte haar. Omdat de vrouw zwaar verdoofd was, kon ze zich niet verzetten. De knop die de verpleegster moest roepen, werkte niet. Een dag later kon het slachtoffer aan een verpleegster vertellen wat haar die nacht was overkomen. Pas twee jaar later kwamen de speurders Sheikh op het spoor na analyse van een DNA-staal dat in het slachtoffer gevonden werd en camerabeelden die nacht.

“Wederzijdse toestemming”

Tijdens zijn proces gaf Sheikh toe dat hij seksueel contact had gehad met de vrouw. Hij had haar naar eigen zeggen eerst enkele keren onderzocht tijdens zijn nachtdienst en was geïntrigeerd door haar borstimplantaten. Nog volgens de voormalige arts greep de vrouw dan naar zijn kruis en gaf ze met haar lichaamstaal aan dat ze seks wou. Volgens hem gebeurde dat met wederzijdse toestemming. Iets waar de verdediging van de arts gretig op inspeelde. “We hebben het hier over een latina-vrouw met valse borsten die flirtte met een kleine, knullige man van middelbare leeftijd en hij verloor de controle”, klonk het. De openbare aanklager ging hier niet in mee. “Hij heeft haar niet lukraak uitgekozen”, klonk het. “Hij is het type man dat meerdere keren op verkenning gaat, om te zien hoe ver hij kan gaan om dan daarna terug naar de orde van de dag terug te keren.”

“Hij is het type man dat twee jaar kan rondlopen en werken voor hij aangeklaagd werd… wetende wat hij gedaan heeft”, klonk het nog. Tot slot vroeg de verdediging van de arts mildheid aan de jury. “Zijn droom, van kinds af aan, om arts te worden, is aan diggelen geslagen door wat hij gedaan heeft”, klonk het. “Wat hij zichzelf en zijn familie heeft aangedaan, is zijn straf. Zij zijn samen met hem aan het boeten. Zijn kinderen zijn de straf van hun vader al aan het uitzitten.”

De jury volgde de verdediging, achtte de arts schuldig maar legde hem een opvallend lichte straf op: tien jaar voorwaardelijk. Een gevolg daarvan is dat de man zich levenslang moet registreren als zedendelinquent, ook is hij zijn medische licentie permanent kwijt.

Victim Blaming, mogelijk racistisch motief van de jury

Meteen na het verdict volgde een golf van verontwaardiging. “Al te vaak proberen roofdieren hun daden af te doen als seks met wederzijdse toestemming”, zei Sonia Corales van het Houston’s Woman Center nog aan The Houston Chronicle. “Seksueel geweld is een moedwillige keuze van de dader (...) en zou door justitie berecht moeten worden als een zwaar misdrijf met geweld.” Volgens Michele Dauber professor aan de universiteit van Stanford en activiste is dit een schoolvoorbeeld van victim blaming. Ook is het volgens haar “hoogstwaarschijnlijk” dat de jury gestuurd werd door een racistisch motief gezien het slachtoffer een getaande vrouw is.

“De gebruikte argumenten (over de borstimplantaten nvdr.) zijn ronduit beschamend. Justitie slaagt er nog steeds niet in om geweld tegen vrouwen ernstig te nemen, al helemaal niet uit als ze deel maken van een minderheid”, aldus nog Dauber aan The Washington Post.