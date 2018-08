Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor mazelenepidemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt een recordaantal gevallen van mazelen vast in Europa en roept na 37 doden dringend op tot actie. In ons land ligt de vaccinatiegraad dan wel hoog, ook hier dreigt er gevaar. Dit jaar alleen al werden er in België 72 besmettingen vastgesteld.

Meer dan 41.000 mensen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar de mazelen opgelopen. Vorig jaar zijn 23.927 gevallen vastgesteld, het jaar daarvoor 5.273. Steeds minder mensen zijn gevaccineerd, zo verklaren experts de stijging.

"We zien een dramatische stijging van infecties en langdurige uitbraken", zegt Zsuzsanna Jakab van de WHO. "We roepen alle landen op om onmiddellijk maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Een goede gezondheid voor iedereen begint met immunisatie."

Risico

Oekraïne is met 23.000 gevallen veruit het meest getroffen Europese land. Zes andere landen in Europa hebben dit jaar al meer dan 1.000 besmettingen geteld: Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland en Servië. In elk van die landen zijn ook mensen overleden aan de ziekte. In totaal gaat het om 37 doden.

België heeft een goede algemene vaccinatiegraad bij kinderen. Maar ook hier kunnen de mazelen nog altijd een risico vormen. Eén reiziger uit een regio waar de bescherming tegen mazelen slecht is, kan in zijn of haar gemeenschap in België een epidemie veroorzaken die dan verder uitdijt. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar in Wallonië.

In ons land zijn volgens de cijfers van de WHO in de eerste helft van dit jaar 72 gevallen vastgesteld.

Besmettelijk

Mazelen behoren tot de meest besmettelijke infectieziekten. De ziekte kan leiden tot complicaties zoals oorontsteking, diarree, longontsteking, keelontsteking of hersenontsteking. Bij ons is de vaccinatie tegen mazelen opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad op de leeftijd van 12 maanden en 10 tot 13 jaar.