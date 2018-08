Monsterlijk wespennest verwijderd: “Zoiets kom je maar één keer in je carrière tegen”

Een Nederlandse vrouw was stomverbaasd toen ze vorige week een gigantisch wespennest van “zeker een meter op een meter of groter” ontdekte op zolder. Ze belde onmiddellijk een ongediertebestrijder die de meer dan 12.000 wespen vergiftigde om het nest te kunnen verwijderen. “Dit is echt iets wat je maar een keer in je carrière tegenkomt”, aldus de ervaren bestrijder. Hij popelde om de binnenkant van het nest te zien en is niet teleurgesteld met wat hij aantrof: “Zo mooi.”

Riky van Stiphout kon haar ogen niet geloven toen ze de zolder van haar garage controleerde en het monsterlijke nest ontdekte. “Ik zag wel veel wespen vliegen, maar dat het zo groot was had ik echt niet zien aankomen”, verklaarde de vrouw uit Lieshout in de Nederlandse media.

Volgens ongediertebestrijder Theodoor Biemans die honderden wespen snel vergiftigde, was een nest van die afmetingen iets wat je “wat je één keer in je carrière tegenkomt”. Het nest was nog in gebruik door haar 12.000 bewoners waardoor de aanvliegroute van en naar het nest “de drukste ooit” was: “Net Schiphol op een drukke vakantiedag!”

De man ging maandag nog een kijkje nemen om te zien of alle volwassen wespen al het loodje hadden gelegd, maar trof toch nog leven aan in het reusachtige nest. Jonge wespen, zo bleek, die pas waren uitgekomen, maar de “laatste dagen geen verzorging meer hebben gehad”.