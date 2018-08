Het gruwelijke einde van baby Fien: verstikt door mama, bij het huisvuil gezet door oma

Amper drie maanden oud is ze geworden, baby Fien. Het dochtertje van Lies Van Verre (36) uit Sint-Amands werd zes jaar geleden door haar eigen mama versmacht met een badhanddoek, ondergedompeld in een emmer water en vervolgens door de oma in een vuilniszak op straat ­gezet. Een gruwelijk einde van een onschuldig, veel te kort leven. “Ik heb heel veel spijt en schaam mij enorm”, snikte de moeder op haar proces.