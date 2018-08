Italië laat migranten aanmeren in Sicilië maar wil verdeling van opvarenden

Italië heeft maandag na een vier dagen durende stand-off groen licht gegeven aan de Diciotti om aan te meren in Sicilië. Rome dringt er echter bij Europa op aan om de 177 migranten aan boord te verdelen over andere Europese staten. Het schip van de Italiaanse kustwacht pikte de migranten donderdag op in Maltese wateren. Sindsdien ruzieden Malta en Italië over wiens verantwoordelijkheid het is om de mensen aan boord op te nemen.