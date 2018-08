Voor de best getapte pinten van het land moet u opnieuw in Gent zijn: "Schuine opmerkingen van klanten"

Voor de best getapte pinten van het land moet u opnieuw in café de Kroon in Gent zijn. Video: TV Oost

Gent - Voor de best getapte pinten van het land moet u dit jaar opnieuw in café de Kroon in Gent zijn. Vorig jaar was het dochterlief Jane Vermeiren die met die eer ging lopen. Dit jaar is het stiefpapa Serge Tournoy die het kampioenschap pinten tappen van Stella Artois in Eindhout op zijn naam mocht schrijven. En opvallend, mama Virginia nam ook deel en werd tweede.

Het is mama Virginia die zowel haar man als haar dochter leerde tappen en er het meeste door gepassioneerd is. Dat zij uteindelijk moest verliezen van haar man, daar had ze het best moeilijk mee.

"Het was de eerste dag een beetje een zwaar gevoel, maar intussen heb ik mij er bij neergelegd. Ik ben ook trots op mijn man, dat hij er zo veel moeite voor gedaan heeft en die prijs heeft binnengehaald. Al kunnen de klanten er wel schuine opmerkingen over maken. Als ik bijvoorbeeld een ganse avond sta te werken en mijn man komt binnen, beginnen ze te grappen: "Nu krijgen we eindelijk goede getapte pinten"".