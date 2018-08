De Belgische sheriff van ISIS is gesneuveld: “Hij was streng, wreed en bloeddorstig”

De sheriff van ISIS, zo werd Antwerpenaar Hicham Chaib (36) weleens geringschattend genoemd. Volgens zijn familie zou de bekendste Vlaamse Syriëstrijder vorige week gestorven zijn. Terwijl hij in Antwerpen vooral op de zenuwen van de politie werkte, werd hij in Raqqa zélf agent. “Met ijzeren hand en in zwart uniform heerste hij over de straten.”