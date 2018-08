KV Kortrijk haalt aanvallende versterking uit Italië

Kortrijk - KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Uruguayaanse voormalige jeugdinternational Felipe Avenatti. De 25-jarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Italiaanse eersteklasser Bologna, zo maakte KVK maandag bekend.

Bologna huurde hem vorig seizoen van het Paraguayaanse Sportivo Luqueno en nam hem in het tussenseizoen definitief over van de Zuid-Amerikanen. Nochtans was Avenatti er in elf wedstrijden niet tot scoren gekomen.

Voordien was hij in de Italiaanse lagere divisies bij Ternana aan de slag. In eigen land doorliep hij de jeugdreeksen van River Plate Montevideo en daar debuteerde hij ook in het eerste elftal.

Bij Kortrijk wordt er deze zomer niet stilgezeten op de transfermarkt. Eerder haalden de Kerels al onder meer Imoh Ezekiel, Ilombe Mboyo en Kanu naar het Guldensporenstadion.