Omwonenden horen Genua-viaduct kraken, niemand mag gebied nog in

Toen reddingsploegen deze morgen bij de Morandi-brug arriveerden, kregen ze meteen bezoek van de omwonenden. Zij hadden zondagnacht de resten van de brug horen kraken. Meteen is heel de regio onder het krakend brugdeel verboden gebied.

De bewoners aan het oostelijk deel van de brug - het deel dat boven de huizen uitsteekt - zijn zondagnacht wakker geworden van het gekraak van de brug. Voorzichtig keken ze naar buiten, bang dat het viaduct nu helemaall zou instorten. “Maar we zagen niets. We hoorden alleen maar een diep gekraak. Het klonk als een gekreun”, zei een omwonende.

Meteen toen de reddingswerkers arriveerden, werden ze daarvan op de hoogte gebracht. Normaal zouden de brandweerlieden vandaag het puin verder ruimen. De brandweercommandant besliste meteen om de werkzaamheden stil te leggen.

Geen begeleiding meer

De ordediensten verscherpen direct ook de controle op het toegangsverbod in het gebied. De politie mocht ook niet langer mensen die in het gebied wonen begeleiden naar hun getroffen of bedreigde woning om er nog persoonlijke spullen op te halen.

LEES OOK: Dit zag de trucker toen hij op het nippertje kon stoppen op ingestorte brug

“Voorlopig is de rode zone - de veiligheidsperimeter rond het getroffen gebied - voor iedereen verboden. Eerst willen we zekerheid over de stabiliteit van de brug”, klinkt het in een officieel bericht.

Vorige week stortte een deel van de Morandi-brug in Genua in. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.

Onder curatele

Ondertussen heeft het Italiaanse parket de brug onder curatele geplaatst, een rechterlijke maatregel ter bescherming van de samenleving. “Alleen bevoegden mogen de brug nog op, omdat zij een gevaar is voor de samenleving.”