Het hele veld over lopen en scoren: heeft u deze heerlijke ren uit onze Proximus League al gezien?

Het knapste doelpunt op de Belgische velden viel afgelopen weekend misschien wel in de Proximus League te bewonderen. In 1B gaf Union-aanvaller Youssouf Niakaté (25) even zijn visitekaartje af: nadat hij zijn club met twee goals aan een 1-2 voorsprong had geholpen op het veld van Westerlo, liep hij in zijn eentje het hele veld over om de match te beslissen en zijn hattrick te vervolledigen. Straf van de Fransman, die al vier keer scoorde in zijn eerste drie matchen voor de club.