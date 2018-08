KV Mechelen wisselt na drie matchen al van trainer: Van Wijk out, Vrancken in

KV Mechelen heeft na amper drie matchen in 1B al afscheid genomen van trainer Denis van Wijk. De Nederlander wordt opgevolgd door Wouter Vrancken, die overkomt van KV Kortrijk. Vrancken wordt normaal gezien morgen al voorgesteld. De Limburger was aan de slag als T2 van KV Kortrijk, maar kreeg van zijn club de kans om met Malinwa te onderhandelen

Van Wijk volgde in januari Aleksandar Jankovic op. Hij slaagde er niet in om KV Mechelen voor de degradatie te behoeden. Ook dit seizoen vlot het niet. Na drie speeldagen staat Mechelen met twee punten op een gedeelde laatste plaats. De eerste twee speeldagen werd er gelijkgespeeld, afgelopen vrijdag werd er in eigen stadion met 1-2 verloren van Lommel. .

“Na een gesprek over de tegenvallende resultaten hebben we in onderling overleg beslist om de samenwerking nu te stoppen”, klinkt het op de website van KV Mechelen. “De coach gaf aan dat het gewoonweg niet loopt zoals het zou moeten.”

“We willen verder in een positieve sfeer met een team – van hoofdcoach, assistenten, spelers, kinesisten tot materiaalmannen – dat volop voor goede prestaties gaat. Daarom zullen we snel een nieuwe hoofdcoach aanstellen die past bij het DNA van de club.”

Lang hebben ze daar bij KV Mechelen niet mee gewacht: de Maneblussers kapen Wouter Vrancken weg bij KV Kortrijk, waar de Limburger aan de slag was als assistent van Glen De Boeck. Hij wordt de nieuwe hoofdtrainer van Malinwa en wordt normaal gezien morgen al voorgesteld.