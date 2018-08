Aanrijding van zes wielrensters in Bekkevoort wordt niet vervolgd

Bekkevoort - De man die begin dit jaar zes wielrensters aanreed aan een wegversmalling in Bekkevoort wordt niet vervolgd. Het parket van Leuven heeft maandag bevestigd dat het dossier geseponeerd is.

Aan een wegversmalling op de Tiensebaan in Molenbeek-Wersbeek, deelgemeente van Bekkevoort in Vlaams-Brabant, kwam het op zaterdagochtend 20 januari tot een aanrijding tussen een auto en zes wielrensters. De vrouwen maakten deel uit van een groep van dertig wielrensters. Zij reden voorbij de wegversmalling toen de wagen vanuit tegenovergestelde richting aangereden kwam. De fietssters kwamen ten val en een van hen verbleef een tijdlang in het ziekenhuis met gekneusde ribben en beschadigingen aan de lever.

De bestuurder pleegde aanvankelijk vluchtmisdrijf maar gaf zich later op de dag aan bij de politie. De man gaat zeven maanden later vrijuit. Het parket van Leuven oordeelde dat er onvoldoende bewijzen zijn om zijn schuld aan het ongeval te staven.