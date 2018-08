Oud-werknemers Lehman Brothers houden feestje tien jaar na faillissement: “Ziekelijk”

Honderden voormalige werknemers van de voormalige bank Lehman Brothers hebben een uitnodiging ontvangen voor een stijlvol feestje. Naar eigen zeggen om het faillissement van tien jaar geleden te herdenken. De meningen over die bijeenkomst zijn alvast verdeeld.

Het reüniefeestje, met hapjes en cocktails, zal op 15 september plaatshebben op een geheime locatie. Het zal dan exact tien jaar geleden zijn dat de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers het faillissement moest aanvragen en mee aan de grondslag lag van de wereldwijde financiële crisis.

De uitnodiging is via mail verstuurd naar oud-medewerkers , die zich door de ex-bank laten aanspreken als de “Lehman Brothers & Sisters”. “Het is moeilijk te geloven dat onze laatste Lehman-dagen zich intussen al tien jaar geleden afspeelden. En één van de beste dingen bij Lehman, dat waren de mensen. Er bestaat dan ook geen betere manier om onze tiende verjaardag te vieren dan iedereen nog eens samen te roepen, van voormalige managers tot analisten”.

Nerveus

Hoewel de organisatie er schijnbaar alles aan heeft gedaan om het evenement geheim te houden, geraakte de uitnodiging toch in de handen van de website Financial News. In totaal zouden er zo’n 210 voormalige werknemers uitgenodigd zijn.

Iemand die dicht bij de organisatie staat, liet intussen al optekenen dat de organisatie “heel erg nerveus” is voor het feest. De locatie waar het evenement plaatsheeft zou zelfs kunnen veranderen van zodra er meer details uitlekken.

Foto: IMAGEGLOBE

“Ziekelijk”

John McDonnell, een Brits parlementslid voor de Labour-partij, vindt het evenement “ziekelijk”: “De mensen zullen gedegouteerd zijn door deze onaanvaardbare en hoogst ongepaste bijeenkomst. En het is eens te meer schandelijk in de context van alle mensen die hun jobs en huizen zijn verloren om de bankiers te vergoeden die deze crash hebben veroorzaakt.”

De toenmalige Britse minister van Financiën, Alistair Darling, verdedigt de voormalige werknemers. “Het zou gek zijn om zo’n bijeenkomst te veroordelen. Heel wat problemen waar we vandaag mee te maken hebben zijn, om eerlijk te zijn, heel wat groter dan enkele mensen die een glas wijn willen heffen.”