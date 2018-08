Zoua weg bij Beerschot Wilrijk: “In onderling overleg”

De Kameroense aanvaller Jacques Zoua verlaat Beerschot Wilrijk. De bestaande overeenkomst werd in onderling overleg verbroken, meldt de club.

De 26-jarige speler maakte tien maanden deel uit van de kern van Beerschot Wilrijk, maar werd eerst afgeremd door een zware spierscheuring, zodat hij pas op het einde van het voorbije seizoen inzetbaar was.

“Hierdoor bleef zijn inbreng beperkt tot een handjevol wedstrijden in Play-off 2. Enkele maanden eerder had hij met het Kameroense nationale elftal van Hugo Broos nog de Afrika Cup gewonnen, Ondanks zijn blessureleed leerde Beerschot Wilrijk Jacques Zoua appreciëren als een positief ingestelde prof die zich vlot integreerde in de Kielse spelersgroep”, staat te lezen op de clubwebsite.

“KFCO Beerschot Wilrijk is een warme club. Ik dank iedereen, van bestuur, trainers, medespelers tot supporters, voor de prettige samenwerking en de steun die ik van ieder van hen mocht ontvangen. Ik duim mee dat Beerschot Wilrijk er dit seizoen in slaagt om de promotie naar 1A te bewerkstelligen”, zegt de Afrikaanse kampioen.