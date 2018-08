Beloften Anderlecht winnen topper van Club Brugge met ruime cijfers (en daar heeft ook Coucke aandeel in)

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht mag dan wel zondag op het programma staan, maandagavond speelden de U21 van de twee topclubs al tegen elkaar. De jonkies van Anderlecht wonnen met een ruime 4-1 van de Brugse beloften. Opvallend: twee van de vier doelpunten werden gescoord door de jonge talenten die Marc Coucke enkele maanden geleden nog met veel bombarie een profcontract had gegeven.

Paars-wit kwam al na enkele minuten op voorsprong via een hoekschop: Olivier Dhauholou scoorde het openingsdoelpunt. Halfweg de tweede helft verdubbelde Mardochee Nzita de score. Terry Osei-Berkoe bracht de Bruggelingen nog wel terug in de match, maar nog voor de rust zette Yari Verschaeren de Brusselaars weer in een zetel: 3-1.

Na de rust profiteerde Anderlecht optimaal van Brugs balverlies. Het nog maar 16-jarige toptalent Jérémy Doku knikkerde de 4-1 tegen de touwen. Opvallend: net zoals Verschaeren is Dokuéén van de jongens die Coucke enkele maanden geleden een profcontract liet tekenen. Hij werd toen het hof gemaakt door onder meer Liverpool, maar de nieuwe eigenaar van Anderlecht overtuigde de Belgische jeugdinternational om toch in Brussel te blijven voetballen.

Basisploeg Anderlecht: De Jong, Bouchouari, Lissens, Nzita, Dewaele, Kiwiot, Corryn, Leoni, Dhauholou, Verschaeren, Doku.

Basisploeg Club Brugge: Shinton, Schoonbaert, Voet, De Wolf, Van Oudenhove, Ngonge, De Cuyper, Asoma, Osei-Berkoe, Fadiga, Shala.