“Het meest romantische kasteel van Vlaanderen” zoekt gratis bewoner (maar je moet er wel wat voor over hebben)

Lennik -

Heeft u er altijd van gedroomd om in een kasteel te ­wonen, maar waren er budgettaire belemmeringen? Dan klinkt deze jobaanbieding u wellicht als muziek in de oren: de overheid zoekt een huisbewaarder die gratis in het eeuwenoude kasteel van Gaasbeek mag wonen. Toch even nadenken voor u solliciteert: aan de job hangt geen loon vast. “En de huisbewaarder mag ’s avonds en ’s nachts het kasteel niet verlaten”, waarschuwt ­directeur Luc ­Vanackere.