Acht wandelaars verdrinken bij stortvloed in Italiaanse kloof

Acht wandelaars zijn tijdens een excursie in een kloof in het nationaal park van Polino in het Zuid-Italiaanse Calabrië om het leven gekomen.

Er zouden een dertigtal mensen in drie groepen hebben deelgenomen aan de excursie op het ogenblik dat hevige neerslag een bergriviertje in de schilderachtige kloof van Raganello in de buurt van het bergdorp Civita in de regio Calabrië zwaar had doen aanzwellen. De wandelaars werden door het snelstromende water verrast.

Volgens bronnen binnen de regering is er ook sprake van vijf gewonden en elf geredde mensen. Volgens de media maakten de omgekomen mensen deel uit van een groep van een vijftiental wandelaars die verrast werd door het slechte weer.

De zoektocht wordt voortgezet, ook een helikopter werd ingeschakeld, om eventuele vermisten op te sporen, want de reddingswerkers weten niet hoeveel mensen zich op het ogenblik van de stortvloed in de kloof ophielden.

De canyon is volgens de gemeente Civita 13 kilometer lang en met kristalhelder water en spectaculaire rotsformaties een populaire uitstap bij toeristen.