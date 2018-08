Zure promotie voor Mignolet

FC Liverpool loste gisteren het “probleem” Loris Karius op. De blunderkeeper van de Champions League wordt voor twee jaar verhuurd aan het Turkse Besiktas. Dat betekent zo goed als ­zeker dat Simon Mignolet opnieuw tot bankzitten bij Liverpool is veroordeeld.

Er zat gisteravond een bekend gezicht op de bank van Liverpool in Selhurst Park. Nadat hij de seizoensopener tegen West Ham in de tribune had gevolgd, zat Simon Mignolet opnieuw in de wedstrijdselectie voor de verplaatsing naar Crystal Palace. Door het vertrek van Loris Karius naar Turkije schuift hij op van nummer drie naar nummer twee in de pikorde van de doelmannen.

Een promotie die bijzonder zuur smaakt voor de Limburger. Want omdat het transferraam naar Engeland gesloten is, betekent het dat hij zo goed als zeker bij Liverpool moet blijven.

Theoretisch kunnen de Reds nog een vrije speler strikken, maar de kans dat Mignolet tot minstens januari als doublure van eerste doelman Alisson Becker fungeert, is groot. In de FA Cup en de League Cup kan hij een kans krijgen, maar de Premier League- en Champions League-wedstrijden zijn zo goed als zeker voor de peperdure Braziliaan gereserveerd.

Voor Mignolet betekent een verlengd verblijf bij Liverpool een nieuwe teleurstelling, nadat hij vorig seizoen zijn status als nummer één verloor onder Jürgen Klopp. De Duitse trainer zette zijn geld op zijn landgenoot Loris Karius, maar werd pijnlijk afgestraft door twee historische blunders in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Sinds die noodlottige avond in Kiev probeert Liverpool zijn investering in de Duitse doelman terug te verdienen. Het lanceerde zelfs het verhaal dat ­Karius het slachtoffer was geweest van een hersenschudding om zijn transferwaarde niet te laten kelderen.

Te duur voor Besiktas

Het Turkse Besiktas bekeek zowel de dossiers van Mignolet als Karius, maar koos voor de Duitser om financiële redenen. Het huurt Karius voor twee jaar en heeft ook een koopoptie.

Mignolet heeft op dit moment geen andere opties dan bij Liverpool te blijven. Naar verluidt zou zijn situatie in januari worden “herbekeken”.