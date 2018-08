Drastische maatregel Lazio Roma: Jordan Lukaku niet op spelerslijst

Jordan Lukaku staat buitenspel bij Lazio Rome. De linksachter kampt met een slepende blessure aan de linkerknie en de Romeinse club besliste hem niet op de lijst van 25 spelers voor de Serie A te zetten.

Het gaat niet goed met Jordan Lukaku. Sinds februari kampt hij met een vervelende blessure aan de linkerknie. Dokters noemen het tendinopathie, een chronische ontsteking van de patellapees die kan optreden bij overbelasting. Lukaku speelde het seizoen uit “met de handrem op”, in de hoop het WK te halen. Maar de bondsdokters achtten hem begin juni niet fit genoeg om mee te gaan naar Rusland. Er zat de linksachter niets anders op dan rust te nemen en te proberen fit te raken voor het nieuwe seizoen met Lazio.

Maar nog eens drie maanden later is Jordan Lukaku nog altijd niet fit. Terwijl Lazio aan het nieuwe seizoen is begonnen, werkt hij aan zijn herstel. Op een terugkeer in de competitie zal de flankverdediger nog langer moeten wachten. Want Lazio nam de radicale beslissing hem niet op te nemen op de spelerslijst voor de Serie A.

Volgens de reglementen in Italië mag een ploeg maximaal zeventien spelers ouder dan 22 opnemen in de spelerskern van 25. Lukaku viel af als achttiende man. Zijn contract loopt nog door tot volgende zomer. Het is niet zeker of hij nog voor de ploeg van Silvio Proto zal uitkomen.

Altijd in Europa League

De speler zelf en zijn management willen voorlopig niet reageren op de situatie. Eind mei sprak hij wel over zijn blessure. “Ik heb de blessure in februari opgelopen en nadien heb ik weinig tijd gekregen om te revalideren door de vele wedstrijden die we met Lazio moest afwerken”, zei Lukaku. “Ik ben met de handrem op blijven spelen: frustrerend, want anders had ik aan meer speelminuten kunnen geraken.”

Lukaku kwam vorig seizoen aan 33 wedstrijden, waarvan 20 competitiewedstrijden. In de helft daarvan begon hij in de basis. In de Europa League stond hij bijna altijd in de basis.