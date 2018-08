Hoe het kasteel van Verhaeghe spits Openda bij Club hield

Het scheelde maar weinig of Loïs Openda, nauwelijks 18 en zondag op de Bosuil verrassend in de spits van Club Brugge, speelde nu onder Preud’homme bij Standard.

De jonge spits was in 2015 bij de jeugd weggehaald bij Standard, maar de jeugdinternational aardde het eerste jaar maar moeilijk in Brugge. Vooral wegens de taalbarrière op het internaat waar hij in Brugge werd ondergebracht. De Luikenaar vertoonde steeds moeilijker en zelfs agressief gedrag. “Ik herkende mijn zoon niet meer”, liet zijn moeder Mariame Raji zelfs noteren in Sport/Voetbalmagazine.

De speler zelf wilde op het eind van dat seizoen graag terug naar Standard en toenmalig bestuurder Daniel Van Buyten zag een terugkeer wel zitten.

Maar Club slaagde er toch in hem aan boord te houden. Een ontvangst op het kasteel van Bart Verhaeghe in Bever, een chauffeur die hem naar school en naar de trainingen bracht, de verzekering dat hij zijn school kon afmaken via de examencommissie en uiteindelijk begin 2016, toen hij 16 was, een profcontract. Openda voelde zich plots helemaal gewaardeerd. “Vooral sinds dat profcontract kon hij weer lachen en was hij gelukkig in Brugge”, aldus nog mama Mariame.

Ook tegen Anderlecht?

Club kan zich ook gelukkig prijzen. Openda ontbolsterde bij de beloften zo snel dat zijn contract al in mei werd opengebroken tot 2022 en hij in de voorbereiding op dit seizoen van coach Ivan Leko een plaatsje kreeg in de A-kern. Tegen Kortrijk mocht hij al tien minuten invallen, door de knieblessure van Jelle Vossen vierde de snelle spits met het rugnummer 80 op Antwerp zijn eerste basisplaats. “Geen evidente match om te debuteren”, liet Hans Vanaken achteraf noteren. “Maar Loïs deed het uitstekend.”

Vinnig en snel probeerde hij wanneer mogelijk de ruimte te zoeken, ontweek de vele duels niet, durfde al eens een dribbel opzetten en oogstte applaus met de manier waarop hij in de eerste helft Ruud Vormer vrijspeelde. Een geslaagd debuut dus. Indien Vossen niet speelklaar raakt, krijgt het wellicht een vervolg in de topper tegen Anderlecht.