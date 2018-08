Chelsea wil Hazard langer houden

Chelsea gaat een nieuwe poging ondernemen om Eden Hazard een nieuw, fel verbeterd contract aan te bieden. De nummer tien van de Blues flirtte na het WK nadrukkelijk met Real Madrid, maar verklaarde vorig weekend na de 3-2-zege tegen Arsenal dat hij dit seizoen toch nog uitdoet bij Chelsea. De Londense club is nu van plan Hazard te verleiden tot een nieuwe, langdurige verbintenis. Zo kan het zijn financiële belangen veiligstellen als Hazard volgende zomer zijn laatste contractjaar ingaat.

Hazard weigerde vorig seizoen een contractverlenging bij Chelsea die hem tot 300.000 pond (334.000 euro) per week had kunnen opleveren. Ook deze keer lijkt Hazard niet van plan snel toe te happen. Hij is niet ongelukkig in Londen en hij is ook opgezet met de nieuwe coach Maurizio Sarri, die een positiever en meer dominant voetbal voorstaat. Maar Hazard wil al zijn opties openhouden en gaf al meermaals aan dat hij na zes (en straks zeven) seizoenen Chelsea voor iets anders wil kiezen. Zeker als de Blues zich niet kunnen plaatsen voor de Champions League lijkt de kans klein dat Hazard voor een verlengd verblijf in Londen kiest.